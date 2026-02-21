26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков

26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»

26 февраля в Большом зале кинотеатра «Художественный» в Москве  в 19:30 состоится премьера 4К–реставрации знаменитой драмы итальянского классика Микеланджело Антониони «Приключение» с Моникой Витти в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

«Приключение» открывает черно-белую «трилогию отчуждения», продолжением которой стали «Ночь» и «Затмение», снятые в начале 60-х годов. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 1960 году, где картина получила Приз жюри «за создание нового кинематографического языка и красоту образов».

В основе сюжета — прогулка на яхте и остановка на пустынном острове, которая оборачивается таинственным исчезновением одной из участниц компании молодых буржуа. Постепенно поиски девушки отходят на второй план, уступая место странному сближению ее возлюбленного Сандро и подруги Клаудии и их попыткам нащупать чувства, возникающие на месте утраты.

«Фильм „Приключение“ стал первой частью „тетралогии отчуждения“, прославившей Микеланджело Антониони. Вызвав огромный скандал на своей каннской премьере, он позже занял свое место в ряду немеркнущей классики. „Приключение“  подарило мне одно из самых сильных потрясений, которые я когда-либо испытывал в кино», — говорил о нем позже Мартин Скорсезе. Как и все фильмы Антониони, «Приключение» — одновременно и драматическое воплощение человеческой «некоммуникабельности», и ее психологическое и экзистенциальное исследование, и формальный эксперимент по созданию незабываемых кинематографических образов» — программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты доступны по ссылке.

