26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»

26 февраля в Большом зале кинотеатра «Художественный» в Москве в 19:30 состоится премьера 4К–реставрации знаменитой драмы итальянского классика Микеланджело Антониони «Приключение» с Моникой Витти в главной роли. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.



«Приключение» открывает черно-белую «трилогию отчуждения», продолжением которой стали «Ночь» и «Затмение», снятые в начале 60-х годов. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 1960 году, где картина получила Приз жюри «за создание нового кинематографического языка и красоту образов».



В основе сюжета — прогулка на яхте и остановка на пустынном острове, которая оборачивается таинственным исчезновением одной из участниц компании молодых буржуа. Постепенно поиски девушки отходят на второй план, уступая место странному сближению ее возлюбленного Сандро и подруги Клаудии и их попыткам нащупать чувства, возникающие на месте утраты.



«Фильм „Приключение“ стал первой частью „тетралогии отчуждения“, прославившей Микеланджело Антониони. Вызвав огромный скандал на своей каннской премьере, он позже занял свое место в ряду немеркнущей классики. „Приключение“ подарило мне одно из самых сильных потрясений, которые я когда-либо испытывал в кино», — говорил о нем позже Мартин Скорсезе. Как и все фильмы Антониони, «Приключение» — одновременно и драматическое воплощение человеческой «некоммуникабельности», и ее психологическое и экзистенциальное исследование, и формальный эксперимент по созданию незабываемых кинематографических образов» — программный директор «Художественного» Стас Тыркин.



Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты доступны по ссылке.