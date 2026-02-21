Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar

Студия Pixar опубликовала новый отрывок мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Картина выйдет в мировой прокат 6 марта.
По сюжету подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.
В опубликованном фрагменте бобры общаются с человеком с помощью голосового приложения на телефоне — гаджет разблокировали по лицу мужчины. Зверьки предупреждают его, что жизнь в опасности.
Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мультфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он. Мужчина также рассказал, что работа над проектом велась шесть лет.
Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»). В актерском составе также значатся Дейв Франко («Одно целое»), Джон Хэмм («Безумцы»), Кэти Наджими («Действуй, сестра»), Пайпер Курда («Американский пирог представляет: Правила для девочек»), а также Эго Нводим и Мелисса Вильясеньор из «Saturday Night Live».