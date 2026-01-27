Как, опять же, и «Очень странные дела», «Зверополис» не стремится изобрести новый жанровый аттракцион, а использует знакомые детали, чтобы, подобно Доминику Торетто из «Форсажа», разогнать знакомую историю с помощью закиси азота. И в плане чистой зрелищности мультфильм ничем не уступает первой части , а может, даже и превосходит ее. Такого тайного проникновения на вечеринку в заснеженном дворце мы не видели со времен кэмероновской «Правдивой лжи», таких приключений со змеями — со времен спилберговского «Индианы Джонса», а такой погони по снежному склону — со времен эпизода «Охота на джинна» мультсериала «Аладдин». И это уже не говоря про преследование в водном туннеле, которое мы, кажется, вообще нигде не видели.