Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году

На женщин пришлось 52% платежей, а на мужчин — 48%. В зависимости от числа платежей по картам в 2025 году по популярности на первом месте общественный транспорт (автобус, метро, трамвай и прочее). После него — автомобиль, такси, ж/д, авиаперелеты.



Доля общественного транспорта в 2025 году составила 52% всех платежей. Средний чек за поездку в 2025 году снизился до 111 рублей с 119 рублей годом ранее. На женщин пришлось 56% платежей, а на мужчин — 44%.



На второй строчке рейтинга — поездки на автомобиле. На третьем месте по количеству платежей — такси. Их доля составила 14% по итогам 2025 года. При этом средний чек на одну поездку за 2025 год вырос до 582 рублей с 522 рублей годом ранее. Такси и мужчины, и женщины заказывают в равных долях.



Ж/д транспорт занял четвертую позицию рейтинга. Доля покупок билетов на поезд составила 2%. Средний чек вырос до 9826 рублей с 7532 рублей годом ранее.



На пятой строчке — платежи за авиапутешествия. Как показала статистика банка, их доля в пятерке рейтинга составила около 1%. Средний чек покупки билетов на самолет по картам банка увеличился по сравнению с прошлым годом: 19 129 рублей против 16 347 рублей. Среди покупателей — 55% мужчин и 45% женщин.