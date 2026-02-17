Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»

Ярмарка современного искусства Scan Fair пройдет в Красноярске в октябре 2026 года
Netflix опубликовал новый постер второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

На постере изображена Софи на фоне нелюбимого родного дома. На нее косо смотрят мачеха и двое сестер.

Ранее Netflix уже опубликовал первый отрывок из второй половины сезона. В нем Бенедикт и Софи встречаются в доме Бриджертонов, где девушка работает гувернанткой. Юноша признается ей в любви.

Ранее сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.

Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».

В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

