Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.