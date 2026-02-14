В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города

Снос начали планировать еще в 2024 году. Против этого выступили градозащитники. Они направили в комитет по охране памятников две заявки на включение здания в список объектов культурного наследия. В первой заявке было отказано, а вторая пока находится на рассмотрении. Пока решения по ней нет, снос здания незаконен.