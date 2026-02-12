В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года

С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers

В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года

Афиша Daily
Фото: Anadolu/Getty Images

В США самая долго горящая лампочка в мире, которую зажгли в 1901 году, стала популярной туристической достопримечательностью. Об этом сообщает Daily Mail.

«Столетний маяк» горит на пожарной станции № 6 в Ливерморе уже более 125 лет. Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой долго горящей лампой в мире и одной из необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.

Прибор излучает всего четыре ватта, лампочку выключали всего несколько раз. Чаще всего это было связано с переездами пожарной части. Последний сбой произошел в 2013 году из-за разрядившейся батареи генератора, а не по причине неисправности самой лампы.

Источник света привлекает посетителей со всего мира и даже упоминается в детской книге. Никто точно не знает, почему «Столетний маяк» горит так долго. Специалисты считают, что это обусловлено особенностями его конструкции. Лампу изготовила в 1897 году компания Shelby Electric Company в штате Огайо, разработчиком стал французский изобретатель Адольф Шайе.

В отличие от современных лампочек, предназначенных для кратковременного использования, эта лампа оснащена необычно толстой нитью накаливания. Ее же сделали из обработанной целлюлозы и закаленную до состояния плотного углеродного ядра.

Производитель тестировал лампы на выносливость. По сравнению с изделиями конкурентов лампочки Shelby горели дольше всех. 

Приборы хорошо продавались, но их производство прекратилось в 1912 году после того, как компанию приобрела General Electric. 

В итоге электроприбор пожарной части подарил местный предприниматель Деннис Бернал. Лампочка появилась в новом здании пожарной части в 1906 году. Во время переезда ее ненадолго выключили, хотя нет никаких сведений о том, как долго она не излучала свет.

Расскажите друзьям