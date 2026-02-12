Джо Кири выступит соавтором песни с нового альбома Charli XCX, навеянного «Грозовым перевалом»

«Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила», — писала певица.