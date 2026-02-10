Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники

В картине расскажут о супружеской паре психологов, которые оказываются в заложниках в отеле и вынуждены консультировать неблагополучную семью криминального авторитета. Мерфи и Лонгория не только сыграют в картине, но и выступят в качестве продюсеров ленты вместе с Джоном Дэвисом. Вместе они уже работали над комедией «Ограбление», которая вышла в 2025 году.