В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Экспорт российского протеина вырос вдвое
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»

Фото: Apple

Харрисон Форд намекнул на возможный скорый уход с экранов. На пресс-конференции, посвященной выходу третьего сезона сериала Apple TV+ «Терапия», актер признался, что эта роль была настолько особенной, что он был бы счастлив, если бы она стала его последней работой на экране.

В сериале, созданном Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстайном, Форд играет психотерапевта, борющегося с болезнью Паркинсона.

«Это была для меня работа иного рода. Это шоу очень особенное, оно питает меня и дает чувство, что то, что мы делаем, имеет настоящую ценность и важность. Я искал это в своей жизни и счастлив, что нашел здесь», — сказал он.

Он также коснулся темы своего отсутствующего коллеги Майкла Дж.Фокса, который появляется в трех эпизодах нового сезона. Именно его история вдохновила создателей на поднятие темы болезни Паркинсона. Форд, готовясь к роли, ощущал огромную ответственность.

«Было немного страшновато, ведь я играю персонажа с Паркинсоном, а у Майкла — настоящая болезнь. Я всегда чувствовал, что должен передать эту часть истории предельно точно. Работать с ним было необыкновенным опытом. В нем столько внутренней силы, изящества, мужества и несгибаемости», — добавил Форд.

Фоксу поставили диагноз «болезнь Паркинсона» в возрасте 29 лет в 1991 году. В 2000 году он основал Фонд Майкла Дж.Фокса для финансирования исследований по поиску лекарства. Фокс завершил актерскую карьеру в 2020 году.

