«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге

Рейми отметил, что новая студия, напротив, захотела от фильма «больше энергии, больше дерзости». «Они надеялись, что мы создадим что-то необычное и вызывающее. Сложно найти на рынке того, кому это нужно — кто понимает шутку и хочет рассказать ее вместе с тобой. Они поняли, что мы пытаемся сделать, и поддержали это. Вместо того чтобы взять эту пернатую рыбу и попытаться обрезать ей перья или счистить чешую, они сказали: „Да, это уникальная вещь. Изменение ее не пойдет на пользу“. Просто примите ее такой, какая она есть. Она просто другая», — заключил Рейми.