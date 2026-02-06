«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге

Режиссер Сэм Рейми в интервью The Wrap рассказал, что его новый хоррор «На помощь!» изначально планировался к выпуску компанией Sony, однако студия настаивала на релизе исключительно на стриминге, без проката в кинотеатрах.
Переговоры с Sony велись сначала в 2019 году, а затем продолжились во время пандемии COVID-19. По словам Рейми, представители студии сказали о проекте: «Мы не можем выпустить его как полнометражный фильм для кинотеатров. Мы можем представить его как более низкобюджетный фильм для стриминга с контролируемыми затратами». Рейми ответил, что не заинтересован в том, чтобы картина сразу появилась на стриминге.
«Не хочу звучать как сноб, но я создаю этот фильм как опыт для зрителей в зале. Мне нужно взаимодействие с кинотеатральной аудиторией. <…> Думаю, это другой подход», — пояснил режиссер.
В итоге Рейми решил передать проект другой студии — 20th Century. «Они все обдумали и наконец сказали: „Да, мы готовы двигаться дальше. Мы возьмем его в работу“. И процесс разработки тогда в некотором смысле начался заново, потому что у них есть свое мнение и свои требования», — вспоминает режиссер.
Рейми отметил, что новая студия, напротив, захотела от фильма «больше энергии, больше дерзости». «Они надеялись, что мы создадим что-то необычное и вызывающее. Сложно найти на рынке того, кому это нужно — кто понимает шутку и хочет рассказать ее вместе с тобой. Они поняли, что мы пытаемся сделать, и поддержали это. Вместо того чтобы взять эту пернатую рыбу и попытаться обрезать ей перья или счистить чешую, они сказали: „Да, это уникальная вещь. Изменение ее не пойдет на пользу“. Просто примите ее такой, какая она есть. Она просто другая», — заключил Рейми.
«На помощь!» уже стала самой высокооцененной работой режиссера на Rotten Tomatoes, получив рейтинг 94%. Проект называют возвращением Рейми к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы».