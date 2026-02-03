В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями

Ранее Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями. В ведомстве считают, что это повысит мотивацию учащихся. Запрет также затронет ответы к олимпиадам и решения к ЕГЭ и ОГЭ. Предполагается, что реализацией займется Роскомнадзор, который будет блокировать соответствующие интернет-ресурсы.