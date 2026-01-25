Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Под ограничение подпадут ГДЗ из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, ответы и материалы всероссийской олимпиады школьников, контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовые решения к ним. При этом разрешенным останется размещение официального содержания учебников и их электронных версий.