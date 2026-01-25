Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Министерство просвещения подготовило поправки в законодательство, запрещающие распространения готовых домашних заданий (ГДЗ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инициатива предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Целью министерство называет «защиту образовательного процесса от распространения сведений, способных негативно повлиять на качество освоения программ, а также на результаты олимпиад школьников».
Под ограничение подпадут ГДЗ из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, ответы и материалы всероссийской олимпиады школьников, контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовые решения к ним. При этом разрешенным останется размещение официального содержания учебников и их электронных версий.
Реализацией запрета займется Роскомнадзор, который будет блокировать интернет-ресурсы, публикующие подобную информацию. В министерстве полагают, что эта мера оградит учебный процесс «от недобросовестного использования готовых решений» и повысит мотивацию учащихся к самостоятельной работе.
Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует сократить количество часов, отводимых на изучение иностранного языка в средних классах школы.