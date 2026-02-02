«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков

В отеле The May Fair состоялась 46-я церемония вручения наград Лондонского кружка кинокритиков. Главным победителем стала драма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».
Картина получила четыре высшие награды, включая титул «Фильм года». Сам Андерсон был отмечен как режиссер года и сценарист года, а Шон Пенн за роль в этом фильме удостоился звания «Актер второго плана года».
Почетную премию Дилис Пауэлл за выдающиеся заслуги в кинематографе получил Гильермо дель Торо, а премию Дерека Малкольма за новаторство — Синтия Эриво.
Среди других ключевых победителей вечера
- «Актер года» — Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
- «Актриса года» — Джесси Бакли («Хамнет»)
- «Актриса второго плана года» — Эми Мэдиган («Орудия»)
- «Британский/ирландский фильм года» — «Пассажирское место» Гарри Лайтона (также приз в номинации «Прорыв года среди режиссеров»)