Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно

Фото: Universal Pictures

Режиссер оригинальной трилогии Сэм Рейми выразил желание вернуться к вселенной Человека-паука и снять четвертый фильм с Тоби Магуайром в главной роли.

В интервью Associated Press он отметил теплый прием, который зрители оказали Магуайру, а также классических злодеев Зеленого гоблина и Доктора Осьминога в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

По его мнению, аудитория с радостью приняла бы их новое появление. Но Рейми заявил, что сейчас не ведет работу над проектом и не обсуждает его.

Режиссер подчеркнул, что уважает текущий крайне успешный путь персонажа в рамках кинематографической вселенной Marvel (КВМ), где новый Человек-паук (Том Холланд) взаимодействует с Мстителями и другими героями.

«Я не думаю, что сейчас есть смысл прерывать их великий успешный путь, просто чтобы позволить мне снять еще один фильм», — сказал Рейми. Тем не менее он оставил надежду на будущее, добавив: «Может, такой день настанет, и я буду рад это сделать».

Сэм Рейми снял культовую трилогию с Тоби Магуайром в 2002–2007 годах, а позже вернулся во вселенную Marvel, чтобы поставить «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» (2022 год). Сейчас режиссер представляет свой новый фильм, «На помощь!», где вновь сотрудничает с актрисой Рейчел МакАдамс. 

