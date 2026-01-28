Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза

Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером

Фото: HBO/YouTube

HBO представил дебютный трейлер «Хочу секса. Сент-Луис» («DTF St. Louis») ― комедийного мини-сериала с Джейсоном Бейтманом, Дэвидом Харбором и Линдой Карделлини. Семисерийное шоу стартует на HBO Max 1 марта и будет выходить еженедельно. 

Сюжет строится вокруг любовного треугольника между тремя людьми, переживающими кризис среднего возраста, ― женщиной и двумя мужчинами. В результате персонаж Харбора оказывается мертв, а герои Бейтмана и Карделлини заводят роман.  

Видео: HBO/YouTube

В сериале также снялись Ричард Дженкинс, Джой Сандей, Арлан Руф, Питер Сарсгаард и Крис Перфетти. Шоураннером выступил Стивен Конрад («Патриот», «Предприятие „Божий дар“).

Разработку проекта анонсировали еще в 2022 году. Тогда в актерском составе значился Педро Паскаль. 

Расскажите друзьям