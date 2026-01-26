Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»

«Великий персонаж Стэна Ли — целая плеяда сценаристов в нью-йоркской редакции Marvel годами создавала для него истории — он создал героя, но столько людей привнесли свой вклад, столько художников, что на короткое время эстафета была передана мне, чтобы продолжить историю после 40 лет комиксов о Человеке-пауке. И после моих трех фильмов я передал эстафету следующему. И я считаю, что им следует продолжать развивать сюжет вместе со зрителями, которые теперь следуют за новым носителем этой эстафеты»