В новокузнецком роддоме погибли девять младенцев. Учреждение закрыли

Фото: «Яндекс карты»

Девять младенцев погибли за новогодие праздники в Новокузнецком роддоме № 1, сообщил источник ТАСС.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», ― сообщил он во время прямого эфира в соцсетях.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела ― о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК, максимальное наказание ― четыре года лишения свободы) и о халатности (статья 293 УК, до семи лет колонии).

Накануне NGS42 сообщил о приостановке работы Новокузнецкого роддома № 1. В медучреждении объяснили это карантином из‑за вспышки ОРВИ в акушерском стационаре. Однако источник издания в Минздраве Кузбасса сказал, что во время январских каникул в стационаре умерли сразу несколько новорожденных.

По словам собеседника NGS42, причины смерти станут известны после проведения анализов, которые пройдут в ближайшие дни. Источник издания добавил, что в роддоме на ставках медсестер работают санитарки. Может ли это быть связано со вспышкой заражения, неизвестно.

После сообщений о смерти младенцев прокуратура вместе с Роспотребнадзором и Росздравнадзором организовала проверку. Специалисты выясняют, не нарушило ли учреждение законы о здравоохранении и защите прав несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологические требования.

В Новокузнецке ― городе с населением около 528 тыс. человек ― действуют лишь два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.

