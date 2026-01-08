В Петербурге начали сносить здание ВНИИБ. Градозащитники боролись за его сохранение с 2019 года

Активисты добиваются сохранения ВНИИБ с 2019 года, когда застройщик ООО «2-й Муринский» впервые получил разрешение на снос и строительство жилого комплекса. В 2020 году около 150 человек вышли на акцию в защиту здания, а горожане подали заявление о включении его в реестр объектов культурного наследия. Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал, и после серии судов действия застройщика были признаны законными.