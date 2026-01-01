«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney

«Зверополис-2» достиг отметки в 1 млрд долларов за 17 дней (это рекорд для проекта с рейтингом PG). Успех стал особенно заметен на рождественских выходных, когда на пятой неделе проката мультфильм добавил к сборам еще 87,9 млн долларов.