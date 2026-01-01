«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney

«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом Walt Disney Animation, собрав 1,46 млрд долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Variety.
Таким образом, он обошел предыдущего лидера «Холодное сердце-2» (1,45 млрд долларов в 2019 году). В китайском прокате мультфильм собрал более 500 млн долларов, что является рекордом для американского фильма в этом регионе.
«Зверополис-2» достиг отметки в 1 млрд долларов за 17 дней (это рекорд для проекта с рейтингом PG). Успех стал особенно заметен на рождественских выходных, когда на пятой неделе проката мультфильм добавил к сборам еще 87,9 млн долларов.
«Зверополис-2» вошел в тройку фильмов года, преодолевших планку в 1 миллиард долларов. Другими стали: китайский мультфильм «Нэчжа-2» (более 2,2 млрд долларов) и ремейк «Лило и Стич» (1,03 млрд долларов).
В сиквеле хитового мультфильма крольчиха-офицер Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) и лис-аферист Ник Уайлд (Джейсон Бейтман) вновь становятся напарниками, чтобы раскрыть тайну, угрожающую гармонии в многонациональном мегаполисе Зверополис.