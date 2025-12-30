Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»

Фото: «Одиннадцать друзей Оушена»/Gonzo

В фильме «14 друзей Оушена» появится основной актерский состав оригинальной трилогии. Помимо Брэда Питта и Джорджа Клуни в ленте сыграют Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл, сообщил Джордж Клуни в интервью Variety.

Съемки картины планируют начать в октябре 2026 года. Актер отметил, что не хочет снимать фильм только ради ностальгии. Авторы намерены показать, каково это — совершать ограбления, когда ты уже «не молод и не полон сил». Клуни признался, что его вдохновила комедия 1979 года «Красиво уйти» о группе преступников в возрасте.

О том, что новые «Друзья Оушена» запущены в разработку, стало известно еще в сентябре 2024 года. Тогда же сообщалось, что к своим ролям возвращаются Джордж Клуни и Брэд Питт. Фильм станет первым без режиссера Стивена Содерберга.

Франшиза «Одиннадцать друзей Оушена» стартовала в 2001 году с фильма Стивена Содерберга, который собрал 450 млн долларов. Вслед за ним на экраны вышли два сиквела, а в 2018 году вселенная пополнилась спин-оффом «8 подруг Оушена».
 

