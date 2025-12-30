Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми получили гражданство Франции. Об этом пишет France 24 со ссылкой на агентство AFP.



В 2021 году семья приобрела винодельческое поместье на юго-востоке Франции. Актер делился, что именно в этом доме они больше всего чувствуют себя счастливым. Недавно в эфире телеканала RTL Клуни рассказал, что любит французскую культуру и язык.



Как отмечает AFP, американский режиссер Джим Джармуш также собирается получить французское гражданство. Об этом он рассказал 26 декабря в эфире радиостанции France Inter. «Я хотел бы найти место, в которое мне удастся сбежать из Соединенных Штатов», — поделился кинематографист.