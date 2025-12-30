Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Опрос: каждый третий россиянин ощущает новогоднее настроение
Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии
В Калининграде изготовили елочные украшения из янтаря
В Петербурге запустят аудиопрогулки, посвященные известным городским кафе
Продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве
В «Практике» покажут спектакль о детстве и переживании утраты ― «Небесный почтальон Федя Булкин»
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе

Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Фото: RadicalMedia

Американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми получили гражданство Франции. Об этом пишет France 24 со ссылкой на агентство AFP.

В 2021 году семья приобрела винодельческое поместье на юго-востоке Франции. Актер делился, что именно в этом доме они больше всего чувствуют себя счастливым. Недавно в эфире телеканала RTL Клуни рассказал, что любит французскую культуру и язык.

Как отмечает AFP, американский режиссер Джим Джармуш также собирается получить французское гражданство. Об этом он рассказал 26 декабря в эфире радиостанции France Inter.  «Я хотел бы найти место, в которое мне удастся  сбежать из Соединенных Штатов», — поделился кинематографист.

