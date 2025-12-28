«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо.



«Ее фильмы, голос, ослепительная слава, инициалы, печали, безграничная любовь к животным, лицо, воплотившее образ Марианны. Брижит Бардо олицетворяла жизнь, полную свободы, французский уклад, универсальное великолепие. Она впечатляла нас. Мы скорбим об уходе легенды века», — написал он в cоцсети X.



28 декабря в возрасте 91 года умерла французская актриса Брижит Бардов. В октябре стало известно, что актрису госпитализировали в связи с «тяжелым заболеванием». Ей сделали операцию.



Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.