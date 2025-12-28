Умерла Брижитт Бардо

В октябре стало известно, что актрису госпитализировали в связи с «тяжелым заболеванием». Ей сделали операцию.



Брижитт Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца. Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Буайе «Нормандская дыра» 1952 года, в которой она сыграла главную роль.