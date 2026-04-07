Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос

Фото: @nasa

Россияне рассказали, какие бы композиции выбрали для полета в космос. В список попали  «Трава у дома» группы «Земляне», «Я свободен» Валерия Кипелова и «Highway to Hell» группы AC/DC, сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные исследования лейбла VK Records и Hi-Tech Mail.

Опрос, в котором участвовали 3 тыс. человек, провели ко Дню космонавтики. Среди наиболее часто упоминаемых песен также оказались: «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», «Space Oddity» Дэвида Боуи, «The Final Countdown» группы Europe, «Лунная соната»Людвига вана Бетховена и «Stairway to Heaven» «Led Zeppelin».

Авторы исследования также узнали, что респонденты хотели бы услышать на старте ракеты. Самым популярным оказался русский рок — его выбрали 27% человек. Далее идут песни советской эстрады (23%) и зарубежный рок (18%). Классическую музыку предпочли бы 12% опрошенных, электронную и футуристическую музыку — 9%, шансон — 5%, современную поп-музыку — 4%, а рэп и хип-хоп — всего 2%.

2 апреля в США впервые с 1972 года успешно запустили к Луне космический корабль с четырьмя астронавтами на борту. В ходе миссии миссии «Артемида-2» корабль «Орион» совершит один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. Путешествие должно занять около 10 дней. 6 апреля НAСA опубликовало новые фотографии Земли и Луны, сделанные экипажем.

7 апреля команда обнаружила на Луне два новых кратера. Один из них назвали Кэрролл — в честь покойной жены командира Рида Уайсмена.

