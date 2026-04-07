Энди Серкис вернется к роли Альфреда в фильме «Бэтмен-2»

Фото: Warner Bros.

Актер Энди Серкис подтвердил, что вновь исполнит роль дворецкого Альфреда Пенниуорта в продолжении фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Об этом сообщает Deadline.

Съемки картины начнутся в июне в Лондоне. Ранее СМИ задавались вопросом, сможет ли Серкис совместить съемки в «Бэтмене-2» с работой над фильмом «Властелин Колец: Охота на Голлума», премьера которого запланирована на 17 декабря 2027 года.

Однако актер намерен участвовать в обоих проектах. В интервью Collider Серкис заявил: «Я почти уверен, что все получится. Мы работаем над этим, и все выглядит хорошо». Затем он уточнил, что присоединится к съемочной группе «Бэтмена-2» не сразу, а «к концу года».

В продолжении также снимутся Роберт Паттинсон (Бэтмен), Колин Фаррелл (Пингвин), Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн (Харви Дент). Первый фильм «Бэтмен» собрал в мировом прокате более 772 млн долларов. 

