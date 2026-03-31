Минцифры выступило против штрафов за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство категорически против введения административной ответственности за использование VPN.
Он назвал этот вариант «решением в лоб». При этом задача снизить использование сервисов обхода блокировок перед министерством стоит.
«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. <…> Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия», — заявил Шадаев.
По словам Шадаева, Минцифры действует в рамках уже принятых решений об ограничении доступа к зарубежным платформам, которые «долго и сложно» пытались привести к соблюдению российского законодательства, но безрезультатно.
В качестве альтернативы обсуждаются другие меры. По данным Forbes, на совещании с участием операторов связи и цифровых платформ предлагалось ввести дополнительную плату за использование международного VPN-трафика сверх лимита (15 Гб в месяц).