В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России

Команда Telegram может выполнить требования российского законодательства, после чего работа мессенджера будет восстановлена в РФ. Об этом «ТАСС» заявил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.
«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал он. Ионов добавил, что требования РФ к Telegram — это «абсолютно адекватная повестка и в команде мессенджера ее обсуждают».
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. В ведомстве посчитали, что Telegram используют для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.
С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что до конца 2026 года не будет применять к компаниям меры ответственности за рекламу в Telegram и YouTube, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ.