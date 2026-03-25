В Британии вор прислал владельцу магазина деньги за кражу вывески 15 лет назад

В Великобритании владелец магазина получил письмо с извинениями за кражу, которая произошла пятнадцать лет назад. Он также вложил в конверт 100 фунтов стерлингов (10 800 рублей), пишет The Sun.
Инцидент произошел в городе Суонси в Уэльсе. Мужчина написал, что украл вывеску из ПВХ, когда был еще студентом. Согласно письму, это произошло после «ночи, проведенной за распитием спиртных напитков».
«Мы с другом наткнулись на временный баннер из ПВХ, висящий в вашем магазине. Почему-то нам показалось забавным принести его домой. Сейчас, будучи уже немолодым человеком, я понимаю, это, скорее всего, доставило вашему магазину некоторые неудобства», — говорится в письме, которое подписано как «бывший глупый студент».
В конверте с запиской с извинениями владелец магазина Имран Ашраф обнаружил 100 фунтов стерлингов купюрами по 20 фунтов. Получив записку, он заявил, что хотел бы найти автора записки. Единственной зацепкой стало то, что письмо было отправлено из Западного Йоркшира.
«Меня рассмешило это письмо. Такое нечасто увидишь», — сказал он. По словам Имрана, украденная вывеска использовалась лишь временно, пока он копил деньги на постоянную.
Бизнесмен добавил, что баннер обошелся ему примерно в 1200 фунтов стерлингов (около 130 тыс. рублей) без учета установки. Отправленные бывшим студентом деньги даже близко не покрывают ущерб, однако предприниматель хочет потратить эту сумму на изготовление беседки у магазина, чтобы летом снимать там кулинарные видео.