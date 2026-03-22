Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Видео: Sag Harbor police dept.

Полиция поселка Саг-Харбор поделилась с журналистами видео с задержанием Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде. Запись опубликовали среди прочих CBS News и AP.

Запись с нательной камеры полицейского была снята в июне 2024 года. Тогда Тимберлейка задержали рядом с поселком Са-Харбор, что на Лонг Айленде, недалеко от Нью-Йорка, за то что певец выезжал на встречную полосу и не остановился перед знаком «Стоп».

Видео: Sag Harbor police dept.

На кадрах видно, как Тимберлейк сидит за рулем авто и разговаривает с полицейским. После того, как офицер называет причины, по которой машину остановили, артист говорит: «Да, простите за это».

Затем певец говорит, что он в мировом туре, а на уточняющий вопрос правоохранителя, в каком именно туре и чем он занимается, Тимберлейк долго не может найти подходящих слов для ответа. 

«Эм, трудно объяснить. Эм, мировой тур... Я Джастин Тимберлейк, я...», ― говорит наконец артист. После этого офицер просит у Тимберлейка водительские права.

Дальше на записи видно, как полицейские проводят Тимберлейку тест на трезвость. «Ребята, ребята, я просто еду за друзьями к себе домой. Я, я, типа, ничего не делаю. Я просто еду за друзьями к себе домой», ― объясняется певец. 

Тимберлейк говорит офицерам, что «немного нервничает», и на кадрах видно, как он пошатывается во время ходьбы, а временами выглядит раздраженным из-за проверки. «Кстати, это, типа, правда очень сложные тесты», — говорит он.

На записи также видно, как Тимберлейк отказывается проходить алкотест. После этого офицер сообщает ему, что он арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, и велит повернуться. «Я просто еду за друзьями домой. Я, я, я...», — пытается оправдаться певец.

Офицер снова приказывает ему повернуться и надевает на него наручники. Затем Тимберлейка сажают на заднее сиденье полицейской машины.

На записи также видно, как офицеры разговаривают с женщиной, которая была вместе с Тимберлейком в тот момент, и говорят ей, что он арестован, но она может идти. «Джастина Тимберлейка арестовали? Помогите мне, пожалуйста. Мы можем что-нибудь сделать? Пожалуйста, остановите это. Я сделаю что угодно», — говорит она.

После этого певца доставили в полицейский участок и сделали магшот, который стал мемом. В сентябре 2024-го Тимберлейка приговорили к штрафу в 760 долларов, 25 часам общественных работ и лишению прав на 90 дней.

Адвокаты Тимберлейка пытались предотвратить публикацию видеозаписи с задержанием. Они утверждали, что на видео певец «в состоянии крайней уязвимости» и что публикация кадров «причинит серьезный и непоправимый вред» его репутации. Однако судья постановил, что это не считается вторжением в частную жизнь. В итоге обе стороны согласились обнародовать ролик после некоторой редактуры. 

