Наташа Лионн рассказала о своем здоровье спустя два месяца после рецидива

Фото: MRC Television

Актриса и режиссер Наташа Лионн, которая в январе этого года призналась, что у нее случился рецидив после многих лет трезвости, поделилась с поклонниками подробностями о своем здоровье.

В новом посте она сообщила, что чувствует себя «намного лучше и снова на ногах», и поблагодарила сообщества по выздоровлению и фанатов за поддержку.

«Выздоровление — это пожизненный процесс. Если кто-то из вас борется, помните, что вы не одиноки», — написала она в январе. В своем новом обращении актриса отметила, что намерена сохранить детали восстановления в тайне, но выразила готовность делиться опытом в будущем.

Лионн, известная по роли в сериале «Жизни матрешки», открыто говорила о своей многолетней борьбе с зависимостью в 2000-х. 
 

