Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости

Фото: MRC Television

Звезда сериала «Жизни матрешки» Наташа Лионн рассказала о рецидиве после десяти лет воздержания от алкоголя и наркотиков.

В своем посте в соцсетях актриса написала: «Предала огласке мой срыв, продолжение следует». Спустя несколько часов Лионн поделилась более развернутым сообщением, обратившись ко всем, кто борется с зависимостью, поразмышляв о трудностях долгосрочного восстановления, которое она описала как «пожизненный процесс»: 

«Тем, кто сейчас борется, помните: вы не одни. Благодарна за любовь и здравый смысл. Сделаю это для малыша Бамбо. Оставайтесь честными, ребята. Тайны — наша болезнь. Если вам сегодня никто не сказал, я люблю вас».

Актриса призвала не сдаваться «до того, как случится чудо», и подчеркнула, что даже негативный опыт может в итоге помочь другим.

В своем посте Лионн упомянула малыша Бамбо — это отсылка к ее дебютному фильму «Бамбо», где она выступает режиссером и сценаристом. Лента рассказывает о нью-йоркском боксерском промоутере, разрывающемся между карьерой и отцовством.

Откровенность актрисы была высоко оценена подписчиками. В ответ на благодарность одного из фанатов Лионн написала, что обществу нужны «лучшие системы поддержки и конец стигматизации», иронично предложив «выставить счета Саклерам» (семейству владельцев Purdue Pharma, связанных с опиоидным кризисом в США) вместо осуждения тех, кто честно говорит о своей борьбе.

