Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости

«Тем, кто сейчас борется, помните: вы не одни. Благодарна за любовь и здравый смысл. Сделаю это для малыша Бамбо. Оставайтесь честными, ребята. Тайны — наша болезнь. Если вам сегодня никто не сказал, я люблю вас».