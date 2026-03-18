Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье, которое носила на «Оскаре» в 2015 году

Зендая надела на премьеру фильма «Вот это драма!» платье от Vivienne Westwood, в котором она была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году, пишет Variety.



Премьера картины проходила в стиле свадьбы. «Мы со стилистом Лоу Роучем провели мозговой штурм по поводу того, что я надену для этого фильма, и я вспомнила поговорку: „Что-то старое, что-то новое, что-то позаимствованное, что-то голубое“», — объяснила актриса.



Вспоминая церемонию вручения премии «Оскар» в 2015 году, она добавила: «Это был такой важный момент для меня, моего сообщества, для моих близких, и я чувствовала, что это правильно. А еще это свадебное платье, так что оно подходит».

