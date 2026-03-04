4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix

Четвертый сезон сериала «Бриджертоны» вышел в мировой топ-10 Netflix после выхода заключительных эпизодов, сообщает Variety. За первую неделю с момента их появления на стриминге проект набрал 28 млн просмотров.
Это число означает общее количество часов, потраченных зрителями на просмотр всех эпизодов, разделенное на продолжительность сезона.
Падение интереса ко второй половине сезона (первая часть вышла 29 января, вторая — 26 февраля) оказалось менее заметным, чем у других проектов стриминга. Сезон стартовал с 39,7 млн просмотров, то есть с выходом новых серий аудитория сократилась лишь на 29%. Чего не скажешь об «Очень странных делах» — сериал потерял 42% зрителей после первой половины сезона.
Четвертый сезон «Бриджертонов» концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.