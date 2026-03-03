Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

Сейчас среднестатистический россиянин проводит в интернете менее пяти часов в сутки. В компании связывают такую динамику с увеличением блокировок и замедлением онлайн-платформ Роскомнадзором, а также временными перебоями с интернет-связью в некоторых регионах.