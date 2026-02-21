Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка 2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт
К выходу «Проекта „Конец света“» выпустили ведра для попкорна в виде шлема космонавта
Ночью по 14 магистралям из центра Москвы можно будет уехать без остановок на красный
В «Зарядье» объявили программу фестиваля «Московское барокко»
В трейлере «Истории игрушек-5» заметили отсылку на «В поисках Немо»
MrBeast рассказал, что почти слеп на один глаз
В Москве зафиксировали сугробы высотой 80 сантиметров — это абсолютный рекорд за историю наблюдений
Москвичи смогут заключить брак в Мосгордуме
В Петербурге закрываются «Футура бистро» и бар Dead Poets
В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»
Звезда «Теории большого взрыва» Кунал Найяр тайно оплачивает медицинские счета незнакомцев
В ярославском антикафе мини-свиньи работали сверх нормы и без комнат отдыха
Blackpink стали первыми музыкантами с 100 миллионами подписчиков на YouTube
Спрос на необычные вкусы сгущенки вырос в 17 раз за масленичную неделю
Золотому трио из «Гарри Поттера» в юности предлагали сняться в ремейке «Волшебника страны Оз»
Вышел трейлер «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко
ИИ-помощники и бизнес-кампус: на курорте «Красная Поляна» пройдет 11-й Gastreet
Вместо Музея ГУЛАГа откроют музей, посвященный преступлениям нацистов против советского народа
В России запретят продавать бананы размером менее 14 сантиметров
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков
Второй сезон «Дома Давида» выйдет 27 марта

Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал новые кадры второй части четвертого сезона «Бриджертонов». Первые четыре эпизода сезона вышли 29 января, а оставшиеся появятся на стриминговом сервисе 26 февраля.

Четвертый сезон концентрируется на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересматривает свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.

На новых изображениях показан Энтони Бриджертон в исполнении Джонатана Бейли. На его истории любви концентрировался второй сезон с тропом enemies to lovers.

В мае Netflix официально продлил «Бриджертонов» на пятый и шестой сезоны. Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и постпродакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

Ранее журнал People назвал Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года.

О титуле самого сексуального мужчины года Бейли тогда сказал: «Это огромная честь. Разумеется, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно. [Смеется] Это приходилось держать в секрете, так что я очень жду, когда некоторые друзья и семья узнают».

В последние годы карьера актера стремительно набирает обороты: в 2023 году он получил номинацию на «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Попутчики». Год спустя Бейли сыграл принца Фиеро, возлюбленного главных героинь, в двух частях киномюзикла «Злая».

