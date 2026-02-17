Дэниел Рэдклифф обсуждает сериал о Гарри Поттере с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом

В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Лариса Долина подала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме
A24 выпустила набор для манджонга по «Всё везде и сразу»
В Паралимпиаде будут участвовать 6 российских спортсменов. Они выступят под национальным флагом
Женщины чаще мужчин путешествовали на поезде в 2025 году
В США уличная собака помогла найти потерявшегося мальчика
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас в трейлере фильма «Твое сердце будет разбито»
Стал известен хронометраж «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом — 2 часа 36 минут
История станет основным предметом на ЕГЭ для гуманитарных вузов
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин планирует переезд
Вот как будет выглядеть Дворец бильярда в Москве
Марк Эйдельштейн снимется в российском сериале «Хакеры»
Дэниел Рэдклифф попросил поклонников не сравнивать новых актеров «Гарри Поттера» со старыми
Pitbull выступит в Лондоне и установит рекорд по количеству лысых зрителей
37% россиян негативно относятся к замедлению Telegram
Иэн МакКеллен раскритиковал оскаровского номинанта «Хамнет»
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Дэниел Рэдклифф обсуждает сериал о Гарри Поттере с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом

Афиша Daily
Фото: Jim Spellman/Getty Images

Дэниел Рэдклифф поделился, что поддерживает связь с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом после новостей о старте съемок нового сериала по «Гарри Поттеру» от HBO Max. Актер признался, что троице «сюрреалистично наблюдать, как люди начинают этот путь спустя столько лет».

Звезда «Виктора Франкенштейна» призналась, что им с бывшими коллегами легко понять чувства друг друга, потому что они переживают схожие эмоции. «Это один из тех случаев, когда, мне кажется, мы просто понимаем, что чувствуют другие, потому что сами испытываем то же самое. Ты видишь фотографии этих детей и просто хочешь подойти и обнять их. Думаю, такой порыв возникает у всех нас», — рассказал Дэниел.

Рэдклифф отметил, что, увидев, насколько молоды новые актеры, он по-новому пересмотрел собственный опыт. «Когда тебе 11 лет и ты работаешь, ты думаешь: „Конечно, я достаточно взрослый для этого“. Но теперь, когда я встречаю 11-летних, я думаю: „Ух ты, это кажется безумием“. Это помогает взглянуть на вещи под другим углом», — говорит он. Актер поблагодарил своих родителей за то, что те помогли ему пережить этот период и сделали это «с невероятным чувством юмора».

Сейчас обладатель премии «Тони» готовится к премьере сериала «Падение и взлет Реджи Динкинса». Рэдклифф играет режиссера, который решает снять документальный фильм о футболисте Реджи Динкинсе (Трейси Морган), чья карьера прервалась из-за скандала.

«Работать с 57-летним Трейси Морганом было потрясающе. Я всегда говорю, что Трейси как актер обладает талантом, которому нельзя научить. У него в крови природный комедийный дар и харизма. Он умеет произносить реплики, которые 99% актеров просто не могут произнести», — прокомментировал Дэниел. «Падение и взлет Реджи Динкинса» начнет выходить 23 февраля.

Расскажите друзьям