Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на BRIT Awards
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

Фото: Particular Crowd

Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф признался, что лучшим живым выступлением, которое ему довелось увидеть, стал концерт Arctic Monkeys.

В интервью Rolling Stone актер вспомнил, как в 16 лет попал на фестиваль Reading, где группа играла в крошечном шатре, но собрала толпу в несколько раз больше вместимости палатки.

«Они были где-то в середине афиши самого маленького шатра фестиваля, потому что еще не были знамениты, хотя на самом деле уже были. Альбом еще не вышел, но если вы нелегально скачивали музыку, а я, простите, этим занимался, то могли прослушать его целиком.

Наблюдать за группой на пороге огромной славы, когда в палатку, рассчитанную на пару тысяч человек, пытались втиснуться около 10 тыс., — это было невероятно круто», — рассказал актер.

Сейчас Рэдклифф готовится к выходу на бродвейскую сцену в моноспектакле «Every Brilliant Thing», где его герой составляет список причин жить, чтобы помочь матери. Тем временем сами Arctic Monkeys недавно выпустили новую песню «Opening Night» для благотворительного сборника «War Child». 

