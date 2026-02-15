Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую

«Они были где-то в середине афиши самого маленького шатра фестиваля, потому что еще не были знамениты, хотя на самом деле уже были. Альбом еще не вышел, но если вы нелегально скачивали музыку, а я, простите, этим занимался, то могли прослушать его целиком.