Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»

Команду сериала «В Хогвартс я не попал» пополнили Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова. Они присоединились к документальному проекту о невербальном аутизме — и стали голосами его героев. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.