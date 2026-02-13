Умер историк-диссидент Рой Медведев

В возрасте 100 лет умер Рой Медведев ― историк, публицист-диссидент и исследователь сталинского периода в истории СССР. Об этом сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева. По ее словам, вероятная причина смерти ― сердечная недостаточность.