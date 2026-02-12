С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда

В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Фото: Tony Yakovlenko/Unsplash

C 1 марта гостиницы в России должны будут возвращать полную предоплату, если гость отменил бронь до дня заезда. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

В пользу клиента изменяются и другие правила. При неявке или отмене брони в день заезда отель вправе удержать не более стоимости одних суток. Гарантированная бронь должна сохраняться не менее 24 часов.

Отели также обяжут включать в договор бронирования площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость.

Новые требования распространяются на все типы размещения: гостиницы, кемпинги и базы отдыха. Неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах.

