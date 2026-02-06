Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера

Фото: Walt Disney Company

Звезда Marvel Крис Хемсворт переживал, что личное откровение может повлиять на его актерскую карьеру. Недавно он раскрыл историю борьбы своей семьи с болезнью Альцгеймера.

По словам актера, он боялся, что зрители перестанут воспринимать его как главного героя, узнав о его генетической предрасположенности к этому заболеванию.

«Я задумался, не слишком ли близко подпускаю людей к себе. Не перестанут ли они верить в звезду боевиков или персонажа Marvel? И хочу ли я, чтобы люди знали о моих страхах и неуверенности в себе?» — сказал актер.

В проекте «A Road Trip to Remember» для Disney+ Хемсворт отправился в путешествие со своим отцом Крейгом, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, чтобы через воспоминания поддержать его когнитивные функции.

Сам актер назвал фильм глубоко личным «любовным письмом» отцу. Но теперь он задается вопросом, не поделился ли он с публикой чрезмерным количеством личных страхов и уязвимостей, которые могут подорвать его образ бесстрашной кинозвезды.

Ранее, в 2022 году, в шоу «Без предела» Хемсворт уже сообщал, что из-за болезни деда его собственный риск развития Альцгеймера в десять раз выше среднего. 
 

Расскажите друзьям