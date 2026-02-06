Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера

Звезда Marvel Крис Хемсворт переживал, что личное откровение может повлиять на его актерскую карьеру. Недавно он раскрыл историю борьбы своей семьи с болезнью Альцгеймера.
По словам актера, он боялся, что зрители перестанут воспринимать его как главного героя, узнав о его генетической предрасположенности к этому заболеванию.
«Я задумался, не слишком ли близко подпускаю людей к себе. Не перестанут ли они верить в звезду боевиков или персонажа Marvel? И хочу ли я, чтобы люди знали о моих страхах и неуверенности в себе?» — сказал актер.
В проекте «A Road Trip to Remember» для Disney+ Хемсворт отправился в путешествие со своим отцом Крейгом, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, чтобы через воспоминания поддержать его когнитивные функции.
Сам актер назвал фильм глубоко личным «любовным письмом» отцу. Но теперь он задается вопросом, не поделился ли он с публикой чрезмерным количеством личных страхов и уязвимостей, которые могут подорвать его образ бесстрашной кинозвезды.
Ранее, в 2022 году, в шоу «Без предела» Хемсворт уже сообщал, что из-за болезни деда его собственный риск развития Альцгеймера в десять раз выше среднего.