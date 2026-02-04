Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе

Фото: Dion Tavenier/Unsplash

Россия стала лидером по числу туристов на Мальдивские острова в январе 2026 года, сообщает Ассоциацию туроператоров.

В этом месяце число российских туристов в архипелаге выросло на 34,5% по сравнению с январем прошлого года и достигло отметки в 29,37 тыс. визитов. На втором месте находится Италия — 23,17 тыс. визитов. Китай c цифрой 22,68 тыс. показал спад на 36,9% по сравнению с прошлым годом, но занял третье место. 

«Рост спроса стимулируют сразу несколько факторов: увеличение разнообразия стыковочной перевозки, комфортный для туристов крепкий рубль и лояльная к россиянам ценовая политика мальдивских отельеров», — объяснили эксперты. Согласно данным АТОР и сервиса «Слетать.ру», средний чек на тур в Мальдивы с перелетом в январе 2026 года составил около 276 тыс. рублей. Это на 27,5% ниже, чем годом ранее.

При этом половину всех бронирований сделали в отелях категории пять звезд. Мальдивы также стали рекордно «семейным» направлением: хотя бы один ребенок был в 40,3% заявок — это наивысший показатель среди 10 самых популярных выездного туризма. В прошлом году детей на Мальдивы брали гораздо реже – доля детей в заявках была на уровне 27,8%.

Недавно стало известно, что в 2025 году россияне совершили 1,3 млн поездок в Грузию — это рекорд. Всего за 2025 год Грузию посетило более 5,5 млн иностранных туристов — на 8,4% больше, чем в 2024 году. Среди других наиболее частых посетителей — граждане Турции (883 тыс. визитов), Армении (532 тыс.), Израиля (382 тыс.) и Азербайджана (231 тыс.).

