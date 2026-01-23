Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года

Фото: Miramax

Студия Amazon MGM Studios объявила дату выхода  картины «Пчеловод-2», главную роль в которой исполняет Джейсон Стэтем. Фильм выйдет 15 января 2027 года —  во время четырехдневных выходных в США в честь Дня Мартина Лютера Кинга.

Первая часть тоже вышла в прокат в выходные, приуроченные ко Дню Мартина Лютера Кинга, — 12 января 2024 года. В мировом прокате она собрала 162,6 млн долларов и получила 92% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

«Пчеловод» рассказывает об Адаме Клее, который предпочитает больше времени проводить с пчелами, чем с людьми. Исключение он делает разве что для своей доброжелательной пожилой соседки, у которой кибермошенники крадут 2 млн долларов, предназначавшиеся для детского фонда.

После того как пенсионерка с горя кончает жизнь самоубийством, Клей (в прошлом ликвидатор на службе у ЦРУ) решает убить всех аферистов, причастных к ее гибели, и доходит до высших эшелонов власти. Сюжет сиквела пока неизвестен.

Режиссером продолжения стал Тимо Тяхянто, сценарий написал Курт Виммер. В фильме, помимо Стэтема, снялись Джереми Айронс, Яра Шахиди, Эмми Рейвер-Лэмпман, Бобби Надери, Джемма Редгрейв, Пом Клементьефф и Адам Коупленд. Стэтем также выступит одним из продюсеров.

Расскажите друзьям