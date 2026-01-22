Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War

Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей

Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Пилоту Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергею Белову, который в 2023 году посадил самолет в поле, предъявили требование о возмещении ущерба на 118,9 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, при столкновении с землей у самолета были повреждены «правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя», а также «колеса в количестве 6 штук и тормоза в количестве 4 штук». Защита пилота Сергея Белова считает, что экспертиза проводилась некорректно и с большим количеством ошибок. Адвокат подчеркнул, что в материалах дела нет мотивированного документального подтверждения размера ущерба.

«Мне сказали, что у меня хватит денег оплатить все. Как бы это ни было цинично, даже на мой автомобиль наложен арест. Предлагают признать вину, тогда обойдусь малой кровью. За пассажира написали жалобу [на меня] и дали ему подписать. Пытаются сделать все, чтобы загнать экипаж в угол», — сказал Белов в комментарии Ura.ru.

Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск, сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. Во время полета пилоты пожаловались на нерабочую гидравлическую систему, с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками. Экипаж решил лететь в Новосибирск, где более длинная посадочная полоса. Однако в процессе стало понятно, что расход топлива слишком большой и до аэропорта судно не дотянет, поэтому им пришлось выбирать площадку с воздуха.

Позже в Росавиации сообщили, что самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в результате ошибки пилотов и нехватки топлива. По версии исследователей, капитан лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, показывавшие, что самолет летит с выпущенным шасси, из-за этого топливо сгорело слишком быстро. По этим данным, у лайнера отказала «зеленая» гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка», однако стойки остались на месте.

Как говорилось в отчете, Семенов и Белов этого не заметили, потому что ориентировались на положение крана, говорится в отчете, и поэтому рассчитали расход топлива без учета дополнительной нагрузки. Когда пилоты взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, в котором есть рембаза, долететь им не удалось, и они были вынуждены приземлиться в поле.

На борту в тот момент находилось более 165 человек, никто из них не получил серьезных травм. При этом авиакомпания тогда отмечала, что в результате жесткой посадки лайнер не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам. 

