В первой версии концовки «Марти Великолепного» героя Шаламе должен был укусить вампир

В изначальной версии концовки спортивной драмы «Марти Великолепный» герой Тимоте Шаламе превращался в вампира, рассказал режиссер картины Джош Сафди в новом эпизоде подкаста A24.
«Камера на его глазах, мы сделали для Тимоте протезы, все как полагается, и мистер Роквелл появляется за его спиной и кусает его за шею — таков был последний кадр», — рассказал Сафди. По сюжету Роквелл — магнат, владеющий крупной компанией по производству ручек.
Этот момент стал бы отсылкой к более ранней сцене, в которой Роквелл говорит, что родился в 1601 году и «встречал многих Марти Маузеров за эти годы».
Режиссер описал судьбу главного героя в этой альтернативной версии: «Он превращает [обувной магазин] в самый успешный магазин на Орчард-стрит. Переименовывает его в „Обувь Марти Маузера“. Открывает франшизы, снова франшизы, уезжает из штата Нью-Йорк, становится очень богатым человеком. Все внешние атрибуты успеха налицо. Его семья растет, он покидает город, у него прекрасный дом, и все заканчивается тем, что он с внучкой на концерте Tears For Fears. У них отличные места, в первых рядах, и он смотрит выступление. Он размышляет о песне „Everybody Wants to Rule the World“, о молодости, о том, что все это значит, и вот у него есть этот успех, но он не делает того, ради чего, как он верил, родился на этой планете».
Фильм «Марти Великолепный» вышел в российский прокат вчера, 15 января. Образ Марти Маузера в исполнении Тимоте Шаламе («Дюна») основан на судьбе реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также играют Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Я люблю Лос-Анджелес») и Tyler The Creator — это кинодебют артиста.