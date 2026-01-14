Блогер раскрыл «секретную формулу» Coca-Cola
Мэттью Макконахи зарегистрировал товарные знаки на видео и аудио с его участием, чтобы противостоять
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы
США приостанавливают выдачу иммиграционных виз россиянам
Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи
В Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов — на 4% меньше нормы
В «Читай-городе» назвали книги, которые чаще покупали в подарок на Новый год
Адам Сэндлер пообещал сняться как минимум в 50 фильмах до «выхода на пенсию»
«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября
Вышел трейлер третьего сезона «Эйфории»
«Момент» с Charli XCX выйдет в британских и ирландских кинотеатрах 20 февраля
Звезда «Уэнсдей» Хантер Дуэн рассказал, что съемки 3-го сезона начнутся через несколько дней
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси

Издательство «НЛО» выпустит собрание сочинений Льва Рубинштейна

Фото: Ulf Andersen/Getty Images

Издательство «Новое литературное обозрение» выпустит собрание сочинений Льва Рубинштейна. Первый том представили к годовщине смерти автора, которого не стало 14 января 2025 года.

Серия составлена не по академическому, а по концептуальном принципу. В нее войдет вся опубликованная поэзия Рубинштейна, в том числе картотеки, мемуарная проза, эссе и такие книги, как «Целый год. Мой календарь» и «Бегущая строка».

«Планируется четыре тома, в первый войдут тексты, так или иначе связанные с идеей биографии, жизнеописания, жизни и смерти, воспоминания о прошлом, в том числе и о детстве, которое так важно в рубинштейновских текстах. В следующих томах — время и политика, философия и социология литературы, самые разные грани человеческого опыта», — поделился редактор Лев Оборин.

Издатель книг добавил, что собрание сочинений Рубинштейна это «попытка заново взглянуть на его наследие и влияние и культурный контекст последних пятидесяти лет». Первый том осмысляет биографию автора, его детский опыт и советское прошлое.

Лев Рубинштейн скончался год назад после того, как его сбил автомобиль на пешеходном переходе. Водитель, сбивший поэта, получил условный срок — год и восемь месяцев.

Льву Рубинштейну было 76 лет. Его считают одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».

