Издательство «НЛО» выпустит собрание сочинений Льва Рубинштейна

Издательство «Новое литературное обозрение» выпустит собрание сочинений Льва Рубинштейна. Первый том представили к годовщине смерти автора, которого не стало 14 января 2025 года.
Серия составлена не по академическому, а по концептуальном принципу. В нее войдет вся опубликованная поэзия Рубинштейна, в том числе картотеки, мемуарная проза, эссе и такие книги, как «Целый год. Мой календарь» и «Бегущая строка».
«Планируется четыре тома, в первый войдут тексты, так или иначе связанные с идеей биографии, жизнеописания, жизни и смерти, воспоминания о прошлом, в том числе и о детстве, которое так важно в рубинштейновских текстах. В следующих томах — время и политика, философия и социология литературы, самые разные грани человеческого опыта», — поделился редактор Лев Оборин.
Издатель книг добавил, что собрание сочинений Рубинштейна это «попытка заново взглянуть на его наследие и влияние и культурный контекст последних пятидесяти лет». Первый том осмысляет биографию автора, его детский опыт и советское прошлое.
Льву Рубинштейну было 76 лет. Его считают одним из основателей московского концептуализма. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».