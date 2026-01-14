Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Юбилейный концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной, который должен был состояться 25 февраля в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский», перенесли на 15 ноября. Об этом сообщается на сайте площадки.

«Уважаемые зрители! Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Причина переноса не сообщается.

Как отмечается в описании, на концерте должны прозвучать «как самые популярные хиты певицы, так и новые композиции, которые ранее не исполнялись на сцене». На юбилейном вечере должны выступить и коллеги певицы по цеху — известные музыканты и артисты эстрады.

Судебные приставы открыли исполнительное производство по вопросу выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистка должна была передать ключи от квартиры еще 9 января, но Лурье не приняла их через представителя Ларисы Долиной, так как тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Сама Долина до 20 января находится на отдыхе в другой стране. ФССП дала певице 5 дней на добровольную передачу квартиры.

