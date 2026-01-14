Юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября

Судебные приставы открыли исполнительное производство по вопросу выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Артистка должна была передать ключи от квартиры еще 9 января, но Лурье не приняла их через представителя Ларисы Долиной, так как тот не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Сама Долина до 20 января находится на отдыхе в другой стране. ФССП дала певице 5 дней на добровольную передачу квартиры.