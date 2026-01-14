В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмиена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина

СК задержал главврача больницы в Новокузнецке, где погибли девять младенцев

Фото: «Яндекс Карты»

В Новокузнецке задержаны главврач и завотделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей городской клинической больницы № 1, где погибли девять младенцев. Об этом сообщает Следственный комитет.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — говорится в заявлении.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что комиссия по оценке работы службы родовспоможения проведет разбор всех случаев в новокузнецком роддоме.

По данным следствия, халатные действия медицинского персонала привели к гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. Трагедия произошла с 4 по 12 января 2026 года, однако все погибшие младенцы появились на свет в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

В Новокузнецке ― городе с населением около 528 тыс. человек ― действуют лишь два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.

