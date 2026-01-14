СК задержал главврача больницы в Новокузнецке, где погибли девять младенцев

В Новокузнецке задержаны главврач и завотделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей городской клинической больницы № 1, где погибли девять младенцев. Об этом сообщает Следственный комитет.
«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — говорится в заявлении.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что комиссия по оценке работы службы родовспоможения проведет разбор всех случаев в новокузнецком роддоме.
По данным следствия, халатные действия медицинского персонала привели к гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. Трагедия произошла с 4 по 12 января 2026 года, однако все погибшие младенцы появились на свет в период с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.
В Новокузнецке ― городе с населением около 528 тыс. человек ― действуют лишь два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.